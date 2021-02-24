Биатлонистка Бендика выиграла квалификацию в «разделке» на ЧМ по лыжным гонкам

Латвийская биатлонистка Байба Бендика 24 февраля выиграла квалификацию раздельной гонки на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия).

29-летняя спортсменка пробежала 5 км за 11 минут и 48 секунд. Второе место заняла представительница Таиланда Карен Чанлун, которая уступила Бендике 24 секунды. Третьей стала армянка Катя Галстян, проигравшая более минуты.

Представительницы России автоматически попали в финал раздельной гонки на чемпионате мира, который состоится во вторник, 2 марта.

Полностью ознакомиться с результатами квалификации можно здесь.

Байба Бендика — чемпионка Европы-2021 в спринте.

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