Панжинский считает, что Устюгову стоит задуматься о пропуске ЧМ по лыжным видам спорта

Серебряный призер Олимпийский игр Александр Панжинский прокомментировал новость о том, что российский лыжник Сергей Устюгов может пропустить чемпионат мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия).

«Разбитая трасса и рыхлый снег привели к тому, что Устюгов упал на контрольной тренировке и получил травму. Как я понимаю, это старое повреждение вернулось к нему. Сергей отличается своей харизматичностью и индивидуальным стилем. В нужный момент он умеет собраться и выступить на 110 процентов. За это мы его и любим и ценим, но сейчас у Сергея не все в порядке, и он понимает, что если не может выступить на 100 процентов, то, возможно, стоит дать возможность и шанс выступить другим ребятам», — цитирует «Матч ТВ» Панжинского.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта (по лыжным гонкам, прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью) пройдет в Оберстдорфе с 25 февраля по 7 марта.

23 февраля президент Федерации лыжных гонок России и главный тренер национальной команды Елена Вяльбе сообщила, что Устюгов может полностью пропустить чемпионат мира.

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