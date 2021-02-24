Крамер отреагировал на информацию о неучастии Устюгова на ЧМ

По информации комментатора Дмитрия Губерниева, Сергей Устюгов не выступит на чемпионате мира по лыжам после падения в контрольной гонке. Тренер Сергея Маркус Крамер прокомментировал «СЭ» это заявление.

«Это не настолько серьезно. Все решается в данный момент, тренировка началась в 12:30, и после нее мы решим, сможет ли он стартовать или нет. Не знаю, откуда Губерниев берет эту информацию, это неправда», — сказал Крамер «СЭ».

Чемпионат мира пройдет с 25 февраля по 7 марта. В первый день соревнований будут разыграны медали в спринтерских гонках классическим стилем. Состав сборной России: Сергей Ардашев, Евгений Белов, Александр Большунов, Артем Мальцев, Андрей Мельниченко, Глеб Ретивых, Илья Семиков, Денис Спицов, Александр Терентьев, Сергей Устюгов, Алексей Червоткин, Иван Якимушин.

(Екатерина Звенигородская)