Губерниев отдал должное Клебо: «Молодец, заслуживает уважения»

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на решение Йоханнеса Клебо отозвать норвежскую апелляцию к Александру Большунову. 7 марта на финишной прямой марафона на чемпионате мира Большунов после контакта с Клебо сломал палку, попав ею между своими лыжами.

«Клебо молодец, заслуживает уважения. Правильное решение и мудрые слова», — написал Губерниев в Telegram.

Решением FIS норвежца дисквалифицировали и лишили победы, россиянин получил серебро вместо бронзы, а Эмиль Иверсен — золото вместо серебра. 9 марта Норвегия подала апелляцию на дисквалификацию Клебо в марафоне.

Клебо отозвал апелляцию к Большунову. Он хочет сосредоточиться на лыжах, а не заседаниях