Губерниев отдал должное Клебо: «Молодец, заслуживает уважения»
20:44
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на решение Йоханнеса Клебо отозвать норвежскую апелляцию к Александру Большунову. 7 марта на финишной прямой марафона на чемпионате мира Большунов после контакта с Клебо сломал палку, попав ею между своими лыжами.
«Клебо молодец, заслуживает уважения. Правильное решение и мудрые слова», — написал Губерниев в Telegram.
Решением FIS норвежца дисквалифицировали и лишили победы, россиянин получил серебро вместо бронзы, а Эмиль Иверсен — золото вместо серебра. 9 марта Норвегия подала апелляцию на дисквалификацию Клебо в марафоне.
Клебо отозвал апелляцию к Большунову. Он хочет сосредоточиться на лыжах, а не заседаниях
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