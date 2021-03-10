Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова отреагировала на решение Йоханнеса Клебо отозвать норвежскую апелляцию к Александру Большунову. 7 марта на финишной прямой марафона на чемпионате мира Большунов после контакта с Клебо сломал палку, попав ею между своими лыжами.

«Я считаю, что Клебо правильно сделал — это классно! Умница! Я не осуждаю Клебо за то, что он так сделал. То, что его лишили медали — это, по-моему, неправильно. Он правильно сказал, что не хочет ходить по заседаниям, а сосредоточиться на лыжне. Я зауважала его больше. Это просто умница!», — сказала Резцова «СЭ».

Решением FIS норвежца дисквалифицировали и лишили победы, россиянин получил серебро вместо бронзы, а Эмиль Иверсен — золото вместо серебра. 9 марта Норвегия подала апелляцию на дисквалификацию Клебо в марафоне.

(Данил Алешин)