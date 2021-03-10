Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость о том, что Йоханнес Клебо решил отозвать норвежскую апелляцию к Большунову.

«Мы про этот эпизод практически все знаем. Хочу сказать, что мне, чисто по-человечески, жаль Клебо. Я ему симпатизирую, но в той ситуации правила он нарушал. Для норвежцев это была гонка жизни. Мы предполагали, что здесь будет не совсем спортивная история. Может быть, история норвежской доминации во многих вопросах лыжного спорта. В данном случае люди просто включили голову и приняли решение не злить русского медведя. В этой ситуации здоровые отношения между двумя лыжными державами важнее. Слова Клебо заслуживают уважения. Это слова не мальчика, а мужчины», — сказал Губерниев «СЭ».

Ранее норвежский лыжник Йоханесс Клебо заявил, что хочет сосредоточится на лыжах, а не на заседаниях и отозвал норвежскую апелляцию к Александру Большунову.

(Владимир Пушкарев)