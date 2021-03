FIS сравнила ход Большунова и Клебо в командном спринте на ЧМ в Германии

Пресс-служба Международной федерации лыжного спорта (FIS) в Twitter 28 февраля сравнила ход норвежского лыжника Йоханнеса Клебо и российского спортсмена Александра Большунова во время командного спринта на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

Пресс-служба федерации показала, как лыжники параллельно идут в гору во время гонки. Напомним, Клебо и Большунов бежали на разных этапах, поэтому не могли встретиться на трассе.

We just can't stop watching those powerful strokes ?#fiscrosscountry #oberstdorf2021 pic.twitter.com/XJbvQGkazs