Норвегия выиграла мужской командный спринт на ЧМ в Оберстдорфе. Россия пришла третьей
15:46
Сборная Норвегии выиграла мужской командный спринт на чемпионате мира в Оберстдорфе. Россия прибыла третьей. Команду представляли Александр Большунов и Глеб Ретивых.
Сборная Финляндии заняла второе место.
Женская российская команда, которую представляли Юлия Ступак и Наталья Непряева, в командном спринте прибыла четвертой.
Оберстдорф (Германия)
Чемпионат мира
Мужчины
Командный спринт
1. Норвегия (Эрик Вальнес, Йоханнес Клебо) — 15.01,7
2. Финляндия (Ристоматти Хакола, Йони Мяки) — отставание 1,7
3. Россия (Александр Большунов, Глеб Ретивых) — 2,1
4. Франция (Люка Шанава, Ришар Жув) — 13,9
5. Италия (Франческо Де Фабиани, Федерико Пеллегрино) — 16,7
6. Швеция (Карл Юхан Вестберг, Оскар Свенссон) — 17,0
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