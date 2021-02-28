Норвегия выиграла мужской командный спринт на ЧМ в Оберстдорфе. Россия пришла третьей

Сборная Норвегии выиграла мужской командный спринт на чемпионате мира в Оберстдорфе. Россия прибыла третьей. Команду представляли Александр Большунов и Глеб Ретивых.

Сборная Финляндии заняла второе место.

Женская российская команда, которую представляли Юлия Ступак и Наталья Непряева, в командном спринте прибыла четвертой.

Оберстдорф (Германия)

Чемпионат мира

Мужчины

Командный спринт

1. Норвегия (Эрик Вальнес, Йоханнес Клебо) — 15.01,7

2. Финляндия (Ристоматти Хакола, Йони Мяки) — отставание 1,7

3. Россия (Александр Большунов, Глеб Ретивых) — 2,1

4. Франция (Люка Шанава, Ришар Жув) — 13,9

5. Италия (Франческо Де Фабиани, Федерико Пеллегрино) — 16,7

6. Швеция (Карл Юхан Вестберг, Оскар Свенссон) — 17,0