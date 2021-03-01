Финский эксперт прокомментировал тактику сборной России в командном спринте

Финский эксперт Тони Ропонен 1 марта в интервью Iltalehti подвел итоги командного спринта на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

«У Ретивых было практически пять секунд перевеса над Норвегий и Финляндией на старте заключительного этапа. Не сказать, что и трасса была очень сложная, тем более, перед финишем спуск, где отыгрываться и догонять очень непросто. Мне кажется, россияне хотели изначально отцепить Валнеса, чтобы он привез большой проигрыш Клебо, и Йоханнес не смог бы догнать Ретивых. Россияне искали золото в этой гонке, но так и не нашли», — считает Ропонен.

Сборная Финляндии заняла второе место в гонке, проиграв на последнем круге Норвегии и обойдя Россию.

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