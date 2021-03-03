FIS объяснила решение не укреплять лыжню солью перед гонкой на чемпионате мира

В Международной федерации лыжного спорта (FIS) объяснили решение не использовать соль для укрепления лыжни перед мужской гонкой на 15 километров на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

«Из-за слишком низкой влажности и отсутствия солнца не было никакого смысла посыпать трассу солью, так как это не имело бы необходимого эффекта для сухого снега», — цитирует представителя организации ТАСС.

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе после гонки заявила, что удивлена решением организаторов отказаться от использования соли при подготовке трассы. Российский лыжник Александр Большунов занял четвертое место. Победил норвежец Ханс Кристер Холунн.