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Стал известен состав женской сборной России на эстафету чемпионата мира в Оберстдорфе

3 марта 2021, 23:26
Наталья Непряева. Фото AFP
Наталья Непряева. Фото AFP
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Назван состав женской сборной России по лыжным гонкам на эстафету (4x5 км) чемпионата мира-2021 в немецком Оберстдорфе, сообщает 3 марта Международная федерация лыжного спорта (FIS).

В составе россиянок на старт эстафеты выйдут: Яна Кирпиченко, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Наталья Непряева.

За Норвегию побегут: Тириль Венг, Хайди Венг, Тереза Йохауг, Хелене Марие Фоссесхолм.

Гонка пройдет 4 марта и начнется в 15.15 (по мск).

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