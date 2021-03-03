Стал известен состав женской сборной России на эстафету чемпионата мира в Оберстдорфе

Назван состав женской сборной России по лыжным гонкам на эстафету (4x5 км) чемпионата мира-2021 в немецком Оберстдорфе, сообщает 3 марта Международная федерация лыжного спорта (FIS).

В составе россиянок на старт эстафеты выйдут: Яна Кирпиченко, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Наталья Непряева.

За Норвегию побегут: Тириль Венг, Хайди Венг, Тереза Йохауг, Хелене Марие Фоссесхолм.

Гонка пройдет 4 марта и начнется в 15.15 (по мск).