Холунн считает победу на чемпионате мира своим самым большим достижением

Норвежский лыжник Ханс Кристер Холунн поделился впечатлениями после победы в гонке с раздельным стартом на 15 километров свободным стилем на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

«Вероятно, это мое самое большое достижение, — цитирует Холунна VG 3 марта. — Очень многие помогли мне на этом пути. У меня было несколько серьезных спадов. Я очень многим благодарен за это золото».

После завершения Холунн показал руками на небо. На вопрос о том, что означал этот жест он ответил, что пока не хочет говорить об этом.

Норвежские лыжники заняли три первых места. Вторым стал Симен Крюгер. На третьей позиции Харальд Амундсен. Лучший среди россиян Александр Большунов стал четвертым.