Финские журналисты назвали Ретивых «русской черепахой» после командного спринта на ЧМ

Журналисты финского портала Iltalehti 1 марта, подводя итоги мужского командного спринта на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе, назвали российского лыжника Глеба Ретивых «русской черепахой».

В публикации «Тренер сообщает: хитрая тактика Йони Мяки удалась» журналисты акцентируют внимание на успешной работе Мяки на последнем этапе в борьбе с Глебом Ретивых и Йоханнесом Клебо.

«Мяки обеспечил команде серебро на финальном круге в поединке против русской черепахи Глеба Ретивых», — написано в публикации.

Сборная Финляндии в командном спринте 28 февраля заняла второе место в гонке, проиграв на последнем круге Норвегии и обойдя Россию.

Александр Большунов передал эстафету Ретивых с преимуществом в четыре секунды перед последним этапом.

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