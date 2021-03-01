Хакола прокомментировал борьбу с Большуновым в командном спринте на ЧМ

Финский лыжник Ристоматти Хакола 28 февраля в интервью Iltalehti подвел итоги командного спринта на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

«Очень тяжелая гонка выдалась. На втором этапе только удалось успокоиться и работать в одном темпе с лидерами. Я думал, что Большунов от нас всех убежит и спокойно победит. Но мне удалось удержаться вверху, с минимальным отставанием передать эстафету Мяки, а тот и принес Финляндии серебро», — заявил Хакола.

Сборная Финляндии заняла второе место в гонке, проиграв на последнем круге Норвегии и обойдя Россию.

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