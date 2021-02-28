Девушка Большунова выложила пост, посвященный победе лыжника в скиатлоне на ЧМ
10:27
Лыжница Анна Жеребятьева, девушка лыжника Александра Большунова опубликовала в Instagram пост, посвященный победе спортсмена в скиатлоне на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия).
«Мы это сделали! Как же ты этого желал и каким трудом это добыто! Спасибо за эти непередаваемые эмоции, которые ты даришь мне и всей нашей стране. Также спасибо всем болельщикам, которые нас поддерживают!» — написала Жеребятьева, выложив фотографию поцелуя с Большуновым и опубликовав видео, в котором она плачет после победы лыжника в гонке.
27 февраля Большунов стал чемпионом мира, победив в скиатлоне.
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