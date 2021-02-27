Алексей Петухов: «Я бы сегодня дал Большунову Героя России»

Чемпион мира по лыжным гонкам Алексей Петухов прокомментировал выступление Александра Большунова в скиатлоне на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе. Россиянин занял первое место.

«Я бы сегодня дал Большунову Героя России, — цитирует Петухова «Советский спорт» 27 февраля. — Тащил за собой пятерых норвежцев, в результате Клебо стал отваливаться от пелетона, потом Иверсен. Затем они подъехали, но было видно, что они уже не держат рывок. Значит, на последнем круге пойдет «натяжка» на максимум и им будет тяжело. Это и произошло.

В какой-то момент они подъехали, Саша стал ускоряться. Рядом были Крюгер и Холунн. И были большие опасения, я переживал, когда Холунн сделал небольшой отрыв. Но после предпоследнего подъема очень большая спусковая часть. Я понимал, что Саша со своим весом, со своими габаритами должен накатить, что и произошло».

Александр Большунов впервые стал чемпионом мира по лыжным гонкам.