Врач заявила, что участие лыжницы Непряевой в ЧМ уже является победой

Руководитель Центра микрохирургии кисти Центральной клинической больницы Святителя Алексия Валентина Калантырская считает, что участие лыжницы Натальи Непряевой в чемпионате мира уже является победой.

29 января россиянка сломала руку из-за падения на этапе Кубка мира в Фалуне. 31 января девушка перенесла операцию, в ходе которой ей были установлены титановые пластины. 16 февраля спортсменка вышла на первую тренировку с палкой в прооперированной руке.

«Участие в чемпионате мира для Непряевой уже является победой, и, как я понимаю, ей сейчас мешает показывать результат не прооперированная кисть, а то, что она не успела полноценно подготовиться к этому турниру. Очень важно, что Наталья выступила именно сейчас, потому что после травмы спортсмены очень часто испытывают определенные психологические проблемы. То, что она сейчас прошла несколько гонок с преодолением страха травмы, тоже здорово. Это дает нам основания надеяться, что в ближайшее время Непряева покажет хороший результат», — цитирует Калантырскую ТАСС.

Вчера, 27 февраля, Непряева заняла 16-е место в скиатлоне, отстав от победительницы более, чем на 2 минуты.