Бывший лыжник Кирвисниеми оценил перспективы Большунова в масс-старте на ЧМ

Бывший финский лыжник, а ныне эксперт на финском телевидении Харри Кирвисниеми, в интервью Iltalehti 3 марта оценил шансы Александра Большунова в масс-старте на 50 км классическим стилем на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

«Что я думаю о масс-старте? Все главные фавориты стартовали в среду, вероятно, все выступят и в пятницу в эстафете, поэтому лыжники находятся в равных условиях. Может ли выиграть Большунов? Да, у него достаточно хорошие шансы», — заявил Кирвисниеми.

Харри Кирвисниеми — шестикратный бронзовый призер Олимпийских игр по лыжным гонкам.

Мужской масс-старт на 50 км «классикой» пройдет в воскресенье, 7 марта. Начало — в 15.00 (мск).

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