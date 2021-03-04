Шведский лыжник Поромаа по-простому прокомментировал неудачное выступление Большунова в «разделке» на ЧМ

Шведский лыжник Вильям Поромаа 3 марта в интервью Expressen высказал свое мнение о неудачном выступлении Александра Большунова в раздельной гонке на 15 км на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

«Результат Большунова? Здесь все максимально просто. Если у тебя неудачный день, да и еще такая трасса, то шансов на медали нет. Можно лидировать в начале, но если тебе реально тяжело, то подиума ждать не стоит», — заявил Поромаа.

В среду 3 марта на чемпионате мира по лыжным видам спорта прошла мужская раздельная гонка «коньком» на 15 километров. Победу одержал норвежец Ханс Холунн, и весь подиум заняли представители Норвегии. Александр Большунов пришел к финишу четвертым.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта: расписание, трансляции, прогноз. Что нужно знать о соревнованиях в Оберстдорфе