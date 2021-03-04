Финский эксперт прокомментировал неубедительное выступление Большунова в «разделке»

Бывший финский лыжник, а ныне эксперт на финском телевидении Харри Кирвисниеми, в интервью Iltalehti 3 марта прокомментировал выступление россиянина Александра Большунова в раздельной гонке на 15 км на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

«Большунов — живой человек, и его организм также может уставать. Он начал «рвать» с первых метров дистанции, и это наверняка ему помешало в последней трети гонки. Возможно, более медленный старт привел бы его к медали. А так он сделал все от себя возможное, чтобы прийти к финишу четвертым. Учитывая, как складывалась для него гонка, — это не худший результат», — заявил Кирвисниеми.

В среду 3 марта на чемпионате мира по лыжным видам спорта прошла мужская раздельная гонка «коньком» на 15 километров. Победу одержал норвежец Ханс Холунн, весь подиум заняли представители Норвегии. Александр Большунов пришел к финишу четвертым.

Харри Кирвисниеми — шестикратный бронзовый призер Олимпийских игр по лыжным гонкам.

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