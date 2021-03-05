Бородавко прокомментировал серебро сборной России в мужской эстафете на чемпионате мира в Оберстдорфе

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко подвел итоги мужской эстафеты в рамках чемпионата мира в Оберстдорфе. 5 марта сборная России (Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Артем Мальцев, Александр Большунов) заняла второе место в эстафете, золото взяли норвежцы.

«Конечно, Клебо экономил силы и ждал Большунова, — сказал Бородавко «СЭ». — Норвежец знает свои силы, он и рассчитывал на этот рывок на финише. На первом этапе Червоткин подарил нам надежду на золотые медали. К сожалению, не смогли удержать преимущество. Почему плохо пробежал Якимушкин? Это спорт. Возможно, было не очень хорошее самочувствие, трудно сказать. К сожалению, было очень много проиграно».

Также Бородавко рассказал, чего ожидать от Большунова в масс-старте на 50 километров.

«Александра не надо дополнительно злить перед этой гонкой. Он сам настраивается на гонки и понимает, для чего он бегает. Шансы перед гонкой у него хорошие», — добавил Бородавко.

(Владимир Пушкарев)