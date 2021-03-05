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Резцова — о мужской эстафете на ЧМ: «Норвежцы опять нас сделали»

17:30
5 марта. Оберстдорф. Йоханнес Клебо финиширует впереди Александра Большунова. Фото AFP Радость норвежских лыжников. Фото Reuters
5 марта. Оберстдорф. Йоханнес Клебо финиширует впереди Александра Большунова. Фото AFP
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Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Анфиса Резцова прокомментировала результаты мужской эстафеты на чемпионате мира по лыжным гонкам в Оберстдорфе. Золото 5 марта выиграла Норвегия, Россия — вторая, Франция — третья. Вице-чемпионами мира стали Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Артем Мальцев и Александр Большунов.

«Норвежцы опять нас сделали, — сказала Резцова «СЭ». — Клебо специально пропустил в конце Большунова. Обидно, но, конечно, мы любой медали радуемся. Можно было и на золото поскрипеть, но Клэбо хитровыделанный, не в первый раз так поступает. Все равно здорово: серебряная медалька вчера у девчонок, сегодня у пацанов. Чуть-чуть обидно, потому что могли бы и за золото зацепиться».

(Екатерина Звенигородская)

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