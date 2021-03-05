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«Здесь Клебо решил все очень быстро». Реакция СМИ на победу норвежцев в эстафете на ЧМ

17:21
Йоханнес Клебо и Александр Большунов. Фото Reuters
Йоханнес Клебо и Александр Большунов. Фото Reuters
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Норвежский портал NRK 5 марта после победы сборной Норвегии в мужской эстафете на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе опубликовал новость, в которой нисколько не сомневался в успехе соотечественников.

«Здесь Клебо решил все очень быстро», — называется новость.

По мнению журналистов портала, успех Клебо принес последний подъем, где норвежец использовал «свой настоящий ход впрпрыжку».

Перед последним этапом эстафеты сборная Норвегии выигрывала у России 35 секунд. По ходу дистанции Александр Большунов догнал норвежца, но уступил Клебо в финишном створе. Третье место в эстафете заняли французы.

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