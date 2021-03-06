Бородавко подвел итоги выступления женской сборной России на чемпионате мира

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в разговоре с «СЭ» подвел итоги выступление женской сборной России на ЧМ-2021 в Оберстдорфе.

«Были и успешные, и провальные гонки. Есть хорошие перспективы на спринтерскую эстафету, где мы реально можем бороться за медали. Я считаю, что этот чемпионат мира для девочек больше прошел в позитивном ключе. По началу сезона было видно, что у девочек есть реальный прогресс. Даже коронавирус не помешал подготовиться. Были готовы к чемпионату мира достаточно хорошо», — заявил Бородавко «СЭ».

На ЧМ-2021 в Оберстдорфе россиянки заняли второе место в женской эстафете. Это единственные медали российских лыжниц.

(Владимир Пушкарев)