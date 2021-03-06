Бородавко прокомментировал результаты женского масс-старта на чемпионате мира в Оберстдорфе
Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в разговоре с «СЭ» прокомментировал результаты женского масс-старта классическим стилем на 30 километров на чемпионате мира в Оберстдорфе. Лучший результат среди россиянок показала Татьяна Сорина, заняв 9-е место.
«У нас были причины верить, что наши девочки способны бороться за медали. У Сориной изначально была неудачная стартовая пара. Когда Таня поменяла лыжи, ей удалось приблизиться к лидерам. К сожалению, отставание уже было слишком большое. Яну Кирпиченко выбило падение, после него она отвалилась. На финише шла тяжеловато».
Также Бородавко предположил, что серебро в эстафете отняло мотивацию бороться за медали.
«Конечно, в эстафете отдали много эмоций. Серебро чемпионата мира дорогого стоит. Скорее всего, отдали все силы там. Серьезной мотивации бороться сегодня за медали не было», — добавил Бородавко.
Победу в масс-старте одержала норвежская лыжница Тереза Йохауг.
(Владимир Пушкарев)
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