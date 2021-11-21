Гранерунд победил на Кубке мира в Нижнем Тагиле, Трофимов — 20-й
Норвежский прыгун с трамплина Хальвор Эгнер Гранеруд одержал победу на этапе Кубка мира в Нижнем Тагиле.
Вторым стал немец Карл Гайгер. На третьей позиции австриец Штефан Крафт. Лучший среди россиян Роман Трофимов занял 20-е место.
Нижний Тагил (Россия)
Кубок мира
Мужчины
Личный зачет
LH
1. Хальвор Эгнер Гранеруд (Норвегия) — 235.3 (134.5 + 122.0)
2. Карл Гайгер (Германия) — 226.5 (126.0 + 122.5)
3. Штефан Крафт (Австрия) — 223.8 (121.5 + 127.0)
4. Тими Зайц (Словения) — 222.5 (125.5 + 122.0)
5. Цене Превц (Словения) — 221.2 (125.0 + 124.0)
6. Киллиан Пайер (Швейцария) — 220.6 (123.5 + 122.0)
20. Роман Трофимов (Россия) — 194.8 (121.0 + 113.0)
26. Данил Садреев (Россия) — 187.4 (119.0 + 117.5)
38. Денис Корнилов (Россия) — 88.1 (115.0)
41. Илья Манков (Россия) — 83.6 (111.5)
45. Александр Баженов (Россия) — 74.7 (108.0)
47. Михаил Назаров (Россия) — 71.0 (108.5)
49. Ильмир Хазетдинов (Россия) — 67.2 (106.5)
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю