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Гранерунд победил на Кубке мира в Нижнем Тагиле, Трофимов — 20-й

21:47

Норвежский прыгун с трамплина Хальвор Эгнер Гранеруд одержал победу на этапе Кубка мира в Нижнем Тагиле.

Вторым стал немец Карл Гайгер. На третьей позиции австриец Штефан Крафт. Лучший среди россиян Роман Трофимов занял 20-е место.

Нижний Тагил (Россия)

Кубок мира

Мужчины

Личный зачет

LH

1. Хальвор Эгнер Гранеруд (Норвегия) — 235.3 (134.5 + 122.0)

2. Карл Гайгер (Германия) — 226.5 (126.0 + 122.5)

3. Штефан Крафт (Австрия) — 223.8 (121.5 + 127.0)

4. Тими Зайц (Словения) — 222.5 (125.5 + 122.0)

5. Цене Превц (Словения) — 221.2 (125.0 + 124.0)

6. Киллиан Пайер (Швейцария) — 220.6 (123.5 + 122.0)

20. Роман Трофимов (Россия) — 194.8 (121.0 + 113.0)

26. Данил Садреев (Россия) — 187.4 (119.0 + 117.5)

38. Денис Корнилов (Россия) — 88.1 (115.0)

41. Илья Манков (Россия) — 83.6 (111.5)

45. Александр Баженов (Россия) — 74.7 (108.0)

47. Михаил Назаров (Россия) — 71.0 (108.5)

49. Ильмир Хазетдинов (Россия) — 67.2 (106.5)

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Евгений Петров все материалы автора
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