Гайгер одержал победу на Кубке мира в Нижнем Тагиле, Климов — 20-й
Немецкий прыгун с трамплина Карл Гайгер победил на этапе Кубка мира в Нижнем Тагиле
Вторым стал японец Рею Кобаяси. На третьей позиции норвежец Хальвор Эгнер Гранеруд.
Лучший среди россиян Евгений Климов занял 20-е место.
Нижний Тагил (Россия)
Кубок мира
Мужчины
Личный зачет
LH
1. Карл Гайгер (Германия) — 252,4 (134,5 + 133,0)
2. Рею Кобаяси (Япония) — 243,7 (128,0 + 131,0)
3. Хальвор Эгнер Гранеруд (Норвегия) — 239,7 (133,0 + 125,0)
4. Наоки Накамура (Япония) — 230,2 (130,0 + 128,5)
5. Камил Стох (Польша) — 221,3 (117,5 + 125,0)
6. Маркус Айзенбихлер (Германия) — 219,6 (122,5 + 119,5)
20. Евгений Климов (Россия) — 195,3 (122,0 + 113,0)
32. Роман Трофимов (Россия) — 93,4 (113,5)
35. Михаил Назаров (Россия) — 92,1 (118,0)
41. Денис Корнилов (Россия) — 85,9 (109,5)
47. Александр Баженов (Россия) — 64,1 (100,0)
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