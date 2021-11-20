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Гайгер одержал победу на Кубке мира в Нижнем Тагиле, Климов — 20-й

21:09
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Немецкий прыгун с трамплина Карл Гайгер победил на этапе Кубка мира в Нижнем Тагиле

Вторым стал японец Рею Кобаяси. На третьей позиции норвежец Хальвор Эгнер Гранеруд.

Лучший среди россиян Евгений Климов занял 20-е место.

Нижний Тагил (Россия)

Кубок мира

Мужчины

Личный зачет

LH

1. Карл Гайгер (Германия) — 252,4 (134,5 + 133,0)

2. Рею Кобаяси (Япония) — 243,7 (128,0 + 131,0)

3. Хальвор Эгнер Гранеруд (Норвегия) — 239,7 (133,0 + 125,0)

4. Наоки Накамура (Япония) — 230,2 (130,0 + 128,5)

5. Камил Стох (Польша) — 221,3 (117,5 + 125,0)

6. Маркус Айзенбихлер (Германия) — 219,6 (122,5 + 119,5)

20. Евгений Климов (Россия) — 195,3 (122,0 + 113,0)

32. Роман Трофимов (Россия) — 93,4 (113,5)

35. Михаил Назаров (Россия) — 92,1 (118,0)

41. Денис Корнилов (Россия) — 85,9 (109,5)

47. Александр Баженов (Россия) — 64,1 (100,0)

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