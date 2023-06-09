Скелетонистка Никитина рассказала о тяжелой болезни матери. Из-за этого она провалила Олимпиаду в Пекине

Неожиданные признания героя Сочи-2014.

Вы наверняка помните яркую скелетонистку Елену Никитину, которая завоевала бронзу на Олимпиаде в Сочи. Это был первый и единственный пока что российский успех в женском скелетоне на Играх. Многие рассчитывали, что та медаль — начало большой карьеры. На Олимпиаду в Пхенчхан Никитину не допустили функционеры МОК, а в Пекине она была не в лучшей своей форме — то выступление девушка предпочитает даже не вспоминать. Но, как оказалось, причиной провала на китайской Олимпиаде были вполне конкретные обстоятельства. Елена переживала тяжелую болезнь матери, в подробности о которой решила посвятить общественность только сейчас.

Елена Никитина с мамой. Фото Соцсети

Мать Елены была в тяжелом состоянии перед Олимпиадой-2022

В соцсетях Никитина неожиданно рассказала о том, как переживала по поводу болезни Альцгеймера, которую диагностировали у ее мамы. «Сейчас расскажу вам то, о чем раньше не говорила, — начинает Никитина. — Моей маме поставили очень неутешительный диагноз два года назад. Болезнь, связанная с атрофией мозга. В народе это неизлечимая болезнь Альцгеймера, в конце которой человек превращается в овощ. Я была на расстоянии, и все, что мне оставалось, — это рыдать от беспомощности, а потом выходить на старт и соревноваться как ни в чем не бывало». По словам спортсменки, врачи настаивали на помещении ее близкого человека в хоспис. Никто не верил в улучшение ситуации.

Российские врачи уверяли Елену, что дальнейшее лечение ее матери невозможно, и единственное, что она в этой ситуации может сделать, — скрасить ей последние дни. Но спортсменка сдаваться не собиралась. «Мы пошли на сумасшедший шаг — беспомощного человека с таким диагнозом мы привезли на другой конец земного шара, — продолжает Никитина. — Помните, нет неизлечимых болезней! Есть неправильное лечение! Если вкратце, сейчас все отлично. Мы в процессе выздоровления, мама уже живет самостоятельно, ходит сама в бассейн. И человек, не посвященный во все подробности, даже не заподозрит, что с ней что-то было не так».

Болезнь Альцгеймера — не единственная из проблем со здоровьем матери Никитиной. Помимо прочего у нее начал развиваться псориаз — это нарушение кожного покрова. «Псориаз лечится без всяких гормональных таблеток», — уверяет Елена, показывая пример своей матери.

Никитина уверяет, что главным в лечении было ментальное состояние. «Мы всячески старались дать ей все внимание и заботу, — рассказывает Елена. — Лечились без таблеток, есть лечение намного мощнее — это лечение всего организма. Нужно убирать все недуги, а не конкретно чего-то одного».

Елена Никитина. Фото Global Look Press

До сих пор не знает, какое место заняла на ОИ в Пекине

После Олимпиады Никитина уехала жить на Бали, вероятно, и свою маму она перевезла на этот остров. В феврале прошлого года Никитина со скандалом объявила об уходе из сборной России по скелетону из-за конфликта с руководством команды. Причиной стали неудовлетворительные результаты Пекина-2022 и потеря доверия с тренерским штабом. Но в связи со вновь открывшейся информацией о состоянии Елены в тот период можно понять мотивацию ее действий. «Во время последних Олимпийских игр мое душевное состояние было просто на дне, дремучем и беспросветном», — признается Никитина, отмечая к тому же, что вряд ли кто-то мог бы ей в тот момент помочь.

«Конфликт внутри команды, распад дружеских и доверительных отношений с тренером, который вел меня с детства. И над этим всем висел купол маминой болезни, — продолжает Елена делиться своим состоянием во время прошлогодних Игр. — Будучи на Олимпиаде задолго еще до начала, я прекрасно понимала, что с таким душевным состоянием не то что соревноваться, просто жить невыносимо. Но никто, кроме самых близких людей, не знал всех подводных камней, да и не надо было всем все знать».

Никитина не хотела делиться ни с кем причинами своих проблем и списывала все на банальные неудачи. «Просто не получилось», так бывает, это спорт. Елена до сих пор даже не знает, какое конкретно место заняла в Пекине, поскольку до сих пор не смотрела в протоколы. Понимает только, что это было явно худшее выступление во всей карьере в скелетоне, начиная с первых детских стартов. На самом деле Никитина финишировала на ОИ-2022 на 16-м месте. Это худший результат в нашей команде, притом что она ехала в Пекин лидером сборной.

Фото Соцсети

Вместо таблеток в хосписе Никитина перевезла мать на Бали и спасла ее

Елена рассказывает, что после возвращения из Китая не могла даже смотреть на маму — настолько все было тяжело. «Человек не может приготовить себе еду, в ванной без нас не справляется, стираем одежду, до дома дорогу не может запомнить, заходит в чужой подъезд вместо нашего... Не понимала даже, как открыть кран, не помнила, сколько ей лет. Говорила, что больше 30 и все», — делится тяжелыми воспоминаниями спортсменка. На фоне всех проблем у Елены возникли конфликты и с ее молодым человеком Сергеем. На время они даже расстались — Никитина поехала на Бали, оставив его в Москве. Были и финансовые сложности, Елена рассказывает, что первое время ела с подругой в Индонезии по очереди. Сергей же в это время занимался уходом за матерью Никитиной, постепенно думая о воссоединении с любимой.

Так у Елены и родилась сумасшедшая идея перевезти тяжело больную мать на другую часть света в поиске новых вариантов решения ее медицинских проблем. При этом она каждый день плакала и тяжело переносила как собственные трудности, так и то состояние, в котором был ее самый близкий человек.

«Мы рыдали все вместе, в доме присутствовало напряжение, психологически было тяжело. Но я знала, что делать и как докопаться до причины проблемы, а не глушить симптомы таблетками, как прописывали наши врачи», — резюмирует скелетонистка. Сейчас же с Никитиной все хорошо. Она счастливо живет со своей мамой, подругой и молодым человеком на Бали и развивается в разных сферах, в том числе занимается развитием криптовалюты — популярный способ заработка в Индонезии, полностью там легализованный.