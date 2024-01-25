«Всю жизнь считала, что Олимпиада — это определенные ценности. Но потом все рухнуло». Интервью Ольги Потылицыной

Российская скелетонистка — о жизни после спорта, дисквалификации и Олимпиаде в Сочи.

В феврале исполнится 10 лет с Олимпиады в Сочи. Для российской скелетонистки Ольги Денщиковой, которая в 2014-м выступала под фамилией Потылицына, те зимние Игры оказались единственными в карьере. Перед Олимпиадой в 2018 году она получила пожизненную дисквалификацию. Бан вскоре отменили, но в Пхенчхан спортсменку все равно не пустили. Точнее приглашение от МОК она не получила, как и многие другие наши атлеты. Ольга призналась корреспонденту «СЭ», что Сочи остается ее самым ярким воспоминанием в спорте и даже перекрывает победу на Кубке мира, хотя на Олимпиаде до медалей она не добралась. Разговор со скелетонисткой состоялся на выставке «Россия» на ВДНХ, где на презентации первых зимних игр «Дети Приморья» ее назначили амбассадором горнолыжного спорта.

Летом буду осваивать мотокросс

— На соревнованиях «Дети Приморья» вы стали амбассадором в горных лыжах, хотя вас больше знают как скелетонистку. Почему так?

— Изначально должен был участвовать мой муж (Семен Денщиков), потому что он с Приморья. У него по датам не получалось. Пообщались и выставили меня, так как я до 18 лет занималась горными лыжами.

— На чем в последний раз ездили: скелетоне или горных лыжах?

— На горных лыжах.

— Сколько лет, как у вас закончилась спортивная карьера?

— Закончила четыре года назад. В 2019-м родила, в 2020-м вернулась, выступала на чемпионате России. Потом узнала, что опять беременна. После этого и закончила карьеру.

— Легко далось это решение?

— После первых родов я чувствовала, что не поставила точку. Но после участия в чемпионате России уже поняла, что все.

— Скучаете по скорости, по адреналину?

— Конечно. Сейчас я работаю с командой по скелетону, поэтому периодически бываю там. Они мне предлагают прокатиться, но там много технических нюансов, чтобы это сделать.

— Чем заменяете эту нехватку скорости?

— Можно много чем заменять. Этим летом буду осваивать мотокросс. Уже целенаправленно. Мне нравится адреналин. Хочется острых ощущений. Конечно, с адреналином чуть застопорила, потому что двое детей, ответственности больше. Необходимо подходить в пределах разумного.

— Что, помимо рождения детей, вы бы назвали самым ярким событием за последние четыре года?

— Поступила учиться в МГИМО. Изучаю международное право. Приобрела огромный багаж знаний. После спорта я пошла работать. Думаю, что для многих профессиональных спортсменов этот переходный период очень тяжело дается. Мне удалось влиться быстро в рабочий процесс. Тоже считаю, что это огромное достижение.

— Чем занимаетесь?

— Я работаю аналитиком со сборной России по скелетону. Также являюсь тренером по фигурному катанию — преподаю ОФП у детишек в центре Татьяны Волосожар.

— С горными лыжами вы заканчивали, потому что была травма. Сейчас старые болячки не дают о себе знать?

— Нет. Все хорошо. Видимо, надо было родить двух детей, чтобы все прошло. Некогда даже этому внимание уделять.

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Обидно, что не попала на вторую Олимпиаду

— Можете ли вы поверить, что в следующем месяце будет уже 10 лет с Олимпиады в Сочи?

— Если честно, нет. У меня воспоминания такие, как будто это было вчера. Это настолько грандиозное событие в моей жизни, что не скажу, что прошло 10 лет.

— Это самое яркое событие в карьере или победа на Кубке мира была ярче?

— Нет, Олимпийские игры в Сочи — самое яркое во всей моей карьере. Даже победа на Кубке мира не была такой. Конечно, тогда для меня это было неожиданно, но ничто не заменит Олимпиаду. Вся сборная команда России в Сочи была как семья. Мы до сих пор общаемся, поддерживаем друг друга. Встречаемся на разных мероприятиях и всегда добрым словом вспоминаем Игры.

— Для нас Олимпиада в Сочи вызывает теплые воспоминания. Как относитесь к тому, что на Западе те Игры сейчас стали иметь негативный окрас?

— Если честно, то такого нет. Я общаюсь со многими иностранцами. Они тоже вспоминают Сочи как яркое событие. Многие спортсмены понимают, что это политика. Поэтому большинство ребят продолжают с нами общаться.

— Вам не обидно, что до второй Олимпиады не добрались?

— Очень обидно. Наверное, это один из самых сложных моментов. Мы хотели с мужем выступить вместе. Как раз перед его вылетом на Олимпиаду в 2018 году мы сыграли в Южно-Сахалинске свадьбу — 14 февраля.

— Как справлялись тогда?

— Эмоционально было очень сложно осознавать, что мы не поехали на эту Олимпиаду. Нас оправдали, но не пустили. Для меня всю жизнь было, что Олимпийские игры — это что-то невероятное, это определенные ценности. Но потом для меня все рухнуло. С самого детства хотела попасть на Олимпиаду и попала. Это большой праздник. Мне жалко тех, кто не попал на Игры со своим флагом и гимном. Наверное, не передать эмоции, которые ты испытываешь.

— Выступить на Олимпиаде 2022-го уже мыслей не было?

— Нет, после 2018-го уже не было.

— Показалось, что пожизненную дисквалификацию, которую с вас потом сняли, вы восприняли как-то спокойно. Вы же узнали о ней от журналиста «СЭ», верно?

— Да, от журналистов. Я была в Питере. Плакала. Мне не верилось. Потом, когда оправдали, было облегчение. Но затем не пустили на Олимпиаду. Качели: верх-вниз. До сих пор смешанные чувства. Обидно, что я на вторую Олимпиаду не попала, не очень приятно.

Фото Антон Сергиенко, архив «СЭ»

Время развивать свои сани

— Как-то, комментируя свою дисквалификацию, вы сказали, что нужно пересмотреть всю допинговую систему. Не кажется, что нужно перезапустить все олимпийское движение? Может, начать все с нуля?

— С нуля никак не получится. Но есть множество нюансов, которые можно пересмотреть. Они сделали новый девиз: «Быстрее, выше, сильнее — вместе». При этом выгоняют Белоруссию и Россию. Я считаю, что это нелогично. Они сами себе противоречат. Это ненормально. Все только усугубляется.

— Вы сказали, что работаете в сборной по скелетону. В скелетоне, как и в других зимних видах спорта, российские спортсмены отстранены от международных соревнований. Каково сейчас ребятам, ведь у них, по сути, есть только одна трасса для тренировок и соревнований?

— Хочется выразить благодарность Министерству спорта России и ЦСП. Они сделали сбор, вывезли команду в Китай. Ребята месяц потренировались в Китае, что для них очень положительный момент. По одной трассе кататься долгое время — очень сложно. Это сложно психологически и физически. Теряется стимул. Думаю, что бобслеисты, саночники и скелетонисты меня поймут. Находиться на одной трассе все время тяжело. Хорошо, что ребят всячески стимулируют, в том числе финансово. Сейчас будет Спартакиада сильнейших. Это важная поддержка. Конечно, это не сравнится с выступлением на международной арене, но все же очень сильно помогает им.

— Вы бы смогли найти мотивацию, чтобы две зимы подряд находиться на одной трассе? Даже на любимой карусели 20 раз прокатишься, но 21-й уже не захочешь.

— Там уже все идет на автоматизме. Конечно, понимаю, как тяжело в одной и той же обстановке. Все немного поугасли, но все равно держатся. Это спортсмены. Они должны подстраиваться под различные варианты.

— Что делать? Как развиваться в текущих условиях скелетонистам, бобслеистам и саночникам?

— Сейчас самое время создавать свои сани, скелетоны и работать над своей физической готовностью.

— У вас двое мальчишек. Видите ли вы их в скелетоне? Или в какой-то другой спорт планируете отдать?

— В скелетоне их точно не вижу. Мы их уже поставили на горные лыжи, на коньки. Они катаются на роликах, на велосипеде. Активно развиваются. Но я хочу либо в гимнастику, либо в плавание.