Скелетон
Новости
Олимпиада
Главная
Скелетон

Сегодня, 11:53

Спортивный психолог начал работать со сборной России по скелетону

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Cтарший тренер сборной России по скелетону Денис Алимов рассказал, что в расположение национальной команды в Сочи приехал спортивный психолог. Сбор проходит с 22 июня по 8 июля на базе «Юг Спорт».

«Снизился ли у спортсменов настрой после известий о продолжении отстранения? К нам приехал спортивный психолог, который начал работу с командой. Спортсменам остается только продолжать тренироваться и ждать. Психолог приезжает в команду не первый раз, в прошлом году ребятам понравилось», — приводит слова Алимова ТАСС.

Российские скелетонисты из-за санкций, наложенных Международной федерацией бобслея и скелетона после обострения ситуации на Украине, не имели возможности выступать на зарубежных стартах на протяжении двух последних сезонов.

Источник: ТАСС
Психология
0
Читайте также
Олимпийский чемпион из США попался на допинге во время дисквалификации
Коррупция, мафиозные прозвища, нарушения правил ФИФА. Как разрушали футбол в Румынии
Пушков назвал политическое движение Макрона пустотой
Истерика и величие Роналду, болельщик упал с трибуны в ров. Что произошло на Евро-2024 22 июня 2024
Директор забега «Гонка героев» рассказал подробности о мероприятии
Чемпионат и первенство Москвы и области по автокроссу прошел в Подмосковье
Популярное видео
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Ак Барс» вернул Яруллина, Морозов остается в «Спартаке»
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 7
Шипачев переезжает в Минск и кошмарные зарплаты судей
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михеева могут обменять, Кубок Гагарина в Зеленограде
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Шалунов заключил новый контракт с «Локомотивом»
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Неожиданное объявление о Романе Ротенберге и СКА
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Егоров — Глэнтон / Никулин — Погодин: прямой эфир
Александр Радулов — в «Локомотиве»
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сборная России по скелетону начала подготовку к новому сезону

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости