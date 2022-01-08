В Госдуме согласны с решением федерации не подавать протест на результаты Третьякова

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова президента федерации бобслея и скелетона Елены Аникиной по поводу лишения Александра Третьякова лидерства на этапе Кубка мира по скелетону в Винтерберге (Германия).

«Я считаю, что в данной ситуации Елене Аникиной виднее, чем нам с вами. Мы можем оценивать все только издалека. Да, ситуация неприятная. Инцидент был. Елена Романовна здесь выступает в качестве специалиста в скелетоне и нужно положиться на ее решение. Третьяков все-таки один из наших лучших спортсменов. Хотя инцидент неприятный. Я считаю, что нужно быть агрессивнее, отстаивать интересы своих спортсменов. Но если Аникина так сказала, значит так должно быть», — сказал Свищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.

7 января Третьякова лишили лидерства из-за протеста сборной Германии. В первой попытке Третьяков показал лучший результат, опередив латвийца Мартинса Дукурса на 0,21 секунды. После того как все участники проехали первую попытку, представители немецкой сборной подали протест из-за наличия снега на трассе. Рассмотрев протест, судьи приняли решение отменить попытку.

В результате повторного заезда россиянин занял третье место, уступив Дукурсу и немцу Акселю Юнгу.