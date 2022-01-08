Безумие в скелетоне. Немцы грубо отобрали победу у Третьякова, а наше руководство «не хочет поднимать шум»

Театр абсурда на этапе Кубка мира в Германии.

Винтерберг (Германия). Скелетон. Кубок мира. Мужчины

1. Мартин Дукурс (Латвия) — 56,36

2. Аксель Юнгк (Германия) — 56,37

3. Александр Третьяков (Россия) — 56,41

Очередной этап Кубка мира по бобслею и скелетону проходит в Германии. По большому счету, единственной стране мира, которая серьезно вкладывается в спусковые виды. У них огромные традиции как в санях, так и в бобслее со скелетоном. И именно они определяют вектор развития всех этих дисциплин.

О чем говорить, если из восьми этапов Кубка мира в олимпийском сезоне сразу четыре — в Германии. Еще три в соседних Австрии и Швейцарии — по сути, старты там для немцев такие же домашние. У кого самая передовая техника, можете догадаться сами. Однако даже при таких раскладах появляются спортсмены, которые время от времени умудряются обыгрывать немцев.

Один из самых ярких примеров — Александр Третьяков. Легенда скелетона. Этот парень выигрывал общий зачет Кубка мира, чемпионаты Европы и мира, победил на Олимпийских играх в Сочи. На топ-уровне он стабильно выступает 15 лет. Скоро ему 37, но в этом сезоне красноярец уже забрал два этапа. Точнее — три. Просто вчерашнее золото у него натурально отобрали.

Абсурдный протест

Дело было в Винтерберге. Россиянин выполнил космическую первую попытку. Минус 0,21 от второго места. В скелетоне это — нокаут. Как вести 3:0 в футболе после первого тайма.

Однако вместо триумфа Третьякова ожидала настоящая подстава. Немцы подали протест. Якобы работники арены плохо убрали снег, и это помешало Акселю Юнгу показать хороший результат. Мол, спортсмены были в разных условиях. Еще раз: немцы подали протест на немецких работников в Германии за то, что те плохо выполнили свою работу, что повлияло на выступление немецкого спортсмена.

Как вы уже поняли, этот абсурдный протест удовлетворили. Организаторы приняли решение подводить итоги только по второй попытке. В которой латыш Дукурс на 0,04 опередил немца Юнга и на 0,05 — Третьякова. По сумме двух попыток у Александра уверенная победа. Но в протоколе он только третий. У него просто украли победу.

Не нужно поднимать лишнюю бучу

В этой связи очень странно смотрится комментарий босса нашей Федерации бобслея и скелетона Елены Аникиной.

— Я считаю, что это было не совсем правильно и справедливо, — сказала она «Чемпионату». — Знаю, что спортсмены даже не хотели выходить на вторую попытку. Мы все равно для себя понимаем, что Саша по двум заездам был бы первым. Основная гонка впереди. Готовимся к Олимпийским играм. Надо стремиться быть первым при любых раскладах. Но не нужно поднимать лишнюю бучу и шум на этапе Кубка мира перед Олимпиадой.

У нашего спортсмена откровенно отжали победу, а президент говорит, что бучу и шум поднимать не надо. У Аникиной огромный дипломатический опыт, и, может быть, она знает что-то, о чем не может говорить открыто. Но со стороны история выглядит максимально странно. Вместо того чтобы горой встать за своего спортсмена, мы выбираем тактику молчания и принятия. Даем понять: если надо, готовы подставить и другую щеку.

Когда-то так же на различные выпады реагировала Всероссийская федерация легкой атлетики. Теперь об нее без всякого стеснения вытирают ноги. Мало?