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Президент федерации бобслея и скелетона прокомментировала скандал с Третьяковым на этапе Кубка мира

19:28
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Президент федерации бобслея и скелетона Елена Аникина прокомментировала лишение российского скелетониста Александра Третьякова лидерства на этапе Кубка мира по скелетону в Винтерберге (Германия).

«Я считаю, что это было не совсем правильно и справедливо. Знаю, что спортсмены не хотели даже выходить на гонку, — цитирует Аникину «Чемпионат». — Но это спорт, судьями было принято такое решение. Надо быть готовым к таким ситуациям. Мы все равно для себя понимаем, что Саша по двум заездам был бы первым. Основная гонка впереди. Готовимся к Олимпийским играм. Надо всегда стремиться быть первым при любых раскладах. Мы считаем, что не нужно поднимать лишнюю бучу и шум на этапе Кубка мира в преддверии Олимпиады».

Третьякова лишили лидерства из-за протеста сборной Германии. В первой попытке Третьяков показал лучший результат, опередив латвийца Мартинса Дукурса на 0,21 секунды.

После того как все участники проехали первую попытку, представители немецкой сборной подали протест из-за наличия снега на трассе. Рассмотрев протест, судьи приняли решение отменить попытку.

В результате повторного заезда россиянин занял третье место, уступив Дукурсу и немцу Акселю Юнгу.

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/other/news-4568683-prezident-federacii-bobsleya-i-skeletona-vyskazalas-o-skandale-s-tretyakovym-na-etape-km.html

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