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Сегодня, 14:07

Российская скелетонистка Цыганова заняла третье место на юниорском чемпионате мира

Виктория Кравченко

Российская скелетонистка Анастасия Цыганова завоевала бронзовую медаль на юниорском чемпионате мира по бобслею и скелетону, который проходит в Инсбруке (Австрия).

Золото выиграла немка Сюзанна Крехер, которая по сумме двух попыток показала результат 1 минута 48,82 секунды. Второе место заняла британка Табита Стокер (отставание — 0,64 секунды).

Полина Тюрина стала пятой (+1,19), Ульяна Усынина — 16-я (+2,43).

Чемпионат мира по бобслею и скелетону среди юниоров завершится 23 января.

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