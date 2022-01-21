Российская скелетонистка Цыганова заняла третье место на юниорском чемпионате мира

Российская скелетонистка Анастасия Цыганова завоевала бронзовую медаль на юниорском чемпионате мира по бобслею и скелетону, который проходит в Инсбруке (Австрия).

Золото выиграла немка Сюзанна Крехер, которая по сумме двух попыток показала результат 1 минута 48,82 секунды. Второе место заняла британка Табита Стокер (отставание — 0,64 секунды).

Полина Тюрина стала пятой (+1,19), Ульяна Усынина — 16-я (+2,43).

Чемпионат мира по бобслею и скелетону среди юниоров завершится 23 января.