Бронзовый призер Олимпиады в Сочи Никитина пропустит чемпионат России по скелетону

Бронзовый призер Олимпийских игр 2014 года Елена Никитина не выступит на чемпионате России по скелетону из-за психологических проблем, сообщил ТАСС старший тренер национальной сборной Денис Алимов. Из-за травмы турнир пропустит и Алина Тарарыченкова.

«На чемпионате России по скелетону не выступят две участницы Олимпиады-2022. Алина Тарарыченкова пропустит турнир из-за перелома пальца на руке. Что касается Елены Никитиной, то мы с ней, когда возвращались из Пекина в Москву, договорились, что ей нужно дать время для психологического восстановления после Олимпиады и взять небольшую паузу в выступлениях. Мы встретимся с ней на первом тренировочном мероприятии к новому сезону. Никитина и Тарарыченкова по результатам олимпийского сезона автоматически попадают в состав сборной на централизованную подготовку к сезону-2022/23», — цитирует ТАСС Алимова.

После Олимпийских игр 2022 года в Пекине Никитина рассказывала о сложных взаимоотношениях внутри команды и связанных с этим психологических проблемах.

Чемпионат России по скелетону пройдет в Сочи с 18 по 19 марта.