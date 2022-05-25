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Сегодня, 11:24

Алимов сообщил, что немецкий тренер Матшенц готов продолжить сотрудничество со сборной России по скелетону

Виктория Кравченко
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Старший тренер сборной России по скелетону Денис Алимов заявил, что экс-наставник немецкой национальной команды Дрик Матшенц готов продолжать работать с российскими скелетонистами.

Матшенц работает в тренерском штабе сборной России с сентября 2020 года.

«Предварительная договоренность о продолжении сотрудничества с Матшенцем у нас есть. Дирк желает дальше работать с нашей командой, но у нас совсем скоро должны пройти выборы президента федерации, от них тоже многое зависит. Сотрудничество с ним было плодотворным, и я готов с ним дальше работать, если Олимпийский комитет России (ОКР) позволит», — цитирует Алимова ТАСС.

Отчетно-выборная конференция Федерации бобслея России состоится в Москве 27 мая.

Источник: https://tass.ru/sport/14720115
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