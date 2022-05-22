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Сегодня, 12:46

Никитина и Третьяков пропустят первый тренировочный сбор сборной России по скелетону

Иван Торопцев
Корреспондент
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Старший тренер сборной России по скелетону Денис Алимов сообщил, что Елена Никитина, Александр Третьяков и Никита Трегубов пропустят первый сбор национальной команды.

Сбор команды в Кисловодске пройдет с 23 мая по 8 июня.

«Первый сбор будет восстановительным, он направлен на подготовку организмов спортсменов к последующей серьезной тренировочной работе. Мы разрешили не приезжать в Кисловодск нашим опытным спортсменам Никитиной, Третьякову, Трегубову и Юлии Канакиной, Алине Тарарыченковой предстоит сдача экзаменов. Но тот же Евгений Рукосуев с завтрашнего дня уже начнет подготовку вместе с остальными молодыми спортсменами», — приводит ТАСС слова Алимова.

По словам специалиста, Третьяков и Трегубов планируют присоединиться к сборной в июне на сборе в Сочи, а Никитина должна приехать в сборную в июле.

Источник: https://tass.ru/sport/14695529
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