17:48 11 декабря | СКЕЛЕТОН

Александр Зубков: "Дукурсы должны показывать свое мастерство на любых трассах"

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Президент Федерации бобслея и скелетона России Александр Зубков считает, что отсутствие скелетонистов сборной Латвии Мартинса и Томаса Дукурсов не скажется на уровне предстоящего чемпионата мира-2017. Латвийская сборная решила бойкотировать турнир из-за обвинений Всемирного антидопингового агентства в адрес России в создании государственной системы допинговых махинаций.

- Они имеют полное право не ехать на чемпионат мира, - цитирует "Р-Спорт" Зубкова. - Это их решение, поэтому я даже обсуждать его не собираюсь. Есть достойные другие страны, которые приедут в Сочи и будут бороться за звание чемпиона мира. Доказательство этому – выступление на первом этапе Кубка мира в Ванкувере, когда представители Латвии не попали на подиум. Братьям Дукурсам надо показывать свое мастерство на любых трассах, если они считают себя лучшими в мире.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/bobsleigh/20161211/1113595151.html

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