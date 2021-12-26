Безупречный шорт-трек. 10 лет назад произошла самая успешная натурализация в российском спорте

26 декабря 2011 года трехкратный олимпийский чемпион по шорт-треку Ан Хен Су получил российское гражданство и стал Виктором Аном.

Свой первый чемпионат мира (из 20) Ан выиграл в далеком 2002-м. Затем был триумф под корейским флагом и именем Ан Хен Су в Турине-2006, конфликты с местной федерацией и отчаяние из-за непопадания в Ванкувер-2010 (после трех операций на колене спортсмен не смог пройти олимпийский отбор). На родине Ан после провала оказался никому не нужен — и он переехал в Россию, взял гражданство нашей страны и стал на новой родине национальным героем. Игры-2014 в Сочи ассоциируются в том числе с тремя победами Ана, которые никогда не ставились ВАДА под сомнение.

На родине в Пхенчхане-2018 Ану не разрешил выступить МОК — шокировав и российскую, и корейскую общественность, которая ждала красивого завершения карьеры легенды. Томас Бах и его соратники убили невероятный драматический сюжет, но для России Виктор, возможно, навсегда останется лучшим натурализованным спортсменом из дальнего зарубежья в истории нашего спорта, даже при том, что не забыты баскетболист Джон Роберт Холден и сноубордист Вик Уайлд. Вспоминаем, как Ан делал первые шаги на русской земле, ел борщ и праздновал Новый год на базе в Новогорске.

Нам не нужен был просто легионер

Инициатором приглашения Ана в Россию в 2011 году стал глава Союза конькобежцев России Алексей Кравцов. Причем когда великий чемпион в первый раз посетил нашу страну, то, по словам руководителя федерации, у него не было в мыслях говорить ему что-то вроде: «Приезжай, сразу примешь наше гражданство». Кравцов хотел, чтобы заинтересованные стороны посмотрели друг на друга и все обсудили.

— Но когда сели за стол переговоров, то разговор как-то быстро принял серьезный характер. Все-таки было понятно, что к нам готов приехать не спарринг-партнер, с которым можно тренироваться, а человек, которого реально надо холить, лелеять, поднимать и выкатывать, — вспоминал в интервью «СЭ» Кравцов. — В итоге вышло так, что мы спросили, рассматривает ли он вариант переезда. На что Виктор ответил: «Да». Вот так и вышло, что он приехал просто посмотреть Россию, но назад в Корею уже не вернулся.

Причем Ан изначально знал, что ему придется отказаться от корейского гражданства и долгие годы ездить в родную страну по визе. Плюс Кравцова подкупило то, что Ан и его отец не выставили федерации каких-то особых требований.

— Просто ко мне обращались спортсмены из других стран, которые хотели заработать денег, выступая за нас. Но я всегда первым делом спрашивал: «Готовы ли вы не просто принять гражданство, а жить в России?» Вариант «приехал, выступил, а потом вновь уехал» даже не рассматривался. Любой спортсмен должен был быть все время с командой. Так что какой-то заезжий легионер мне был не нужен, — уточняет глава федерации.

Ан подписал контракт на три года. Причем в этом соглашении изначально было прописано, что независимо от результатов он будет получать определенную зарплату. Кравцов не раскрывает сумму, но уверяет, что это не какие-то баснословные деньги.

— Он их полностью окупил, все добились своих целей, — уверен Кравцов. — Помню, когда история с переездом Ана только начиналась и он проходил различные медобследования, то врачи спросили меня: «Чего вы хотите от этого парня?» Я ответил, что этот спортсмен готовится выступать в Сочи и мы связываем с ним большие надежды. В ответ на меня так странно посмотрели... Во взгляде читалась фраза: «Ну-ну, удачи вам!» Никто особо не верил, что ему по силам чего-то добиться, так как в любой момент колено могло вновь дать о себе знать.

Ан это понимал, поэтому постепенно выходил на свой уровень. В 2011-м же спортсмен заехал в Новогорск буквально разобранным.

— По приезде в Россию он был очень слаб, — вспоминает Кравцов. — Наши ребята, конечно, знали, кто это такой, и относились к нему как к богу шорт-трека. Тем не менее на первых тренировках они его легко обгоняли. А затем на их глазах Виктор начал подниматься, становился все сильнее и сильнее. В итоге, хочешь не хочешь, а команде пришлось тянуться за ним. Если бы к нам приехал какой-то суперспортсмен на пике формы, то россияне, видя колоссальную разницу в классе, могли бы чисто психологически надломиться. А в данном случае Ан набирался мощи постепенно, и ребята вместе с ним.

Ан и русский язык

В олимпийский сезон Ан наконец-то смог работать без ограничений, и это сразу принесло результат: пять побед на предолимпийском чемпионате Европы из шести возможных. Неудивительно, что после этого история корейского чемпиона, принявшего российское гражданство ради выступления в Сочи, стала интересна западным журналистам.

Один из них на ЧЕ-2013 в Дрездене спросил тогдашнего главного тренера сборной России Себастьяна Кроса, что тот думает о практике «олимпийского туризма». Французский специалист поправил своего собеседника, подчеркнув, что не стал бы применять этот термин к Ану. «Если бы Виктор продолжал тренироваться в Корее, а выступал бы за Россию — одно дело. Но он переехал и уже три года живет в новой стране, он принял на себя определенные обязательства. Так что в данном случае речь идет о чем-то большем».

И в словах Кроса действительно не было пафоса. По словам его партнеров по сборной, он не держался в команде особняком, выучил язык, с чувством пел российский гимн и ел все, что давали в столовой Новогорска, включая лапшу и борщ. Уже в 2012 году рядом с ним не было личного корейского тренера и помощника. Из его персональной команды осталась только супруга Нари.

Про русский язык стоит поговорить отдельно. На нем Ан действительно мог довольно свободно говорить с российскими журналистами.

— Я сказал ему однажды: «Витя, если ты победишь под флагом России, то на каком языке будешь общаться с президентом страны?» К тому же мне казалось, что жить и тренироваться у нас без знания русского невозможно, — рассказывает. Кравцов. — Поэтому мы практически сразу взяли для него переводчицу, которая все эти годы помогала учить язык. Виктор занимался регулярно и за все это время не пропустил ни одного занятия, тщательно делал домашнее задание. Он очень быстро все стал понимать, и на бытовом уровне никаких проблем у него не возникало. Плюс он научился отлично писать и читать на русском.

Нужно стараться до боли

На пьедестале в Сочи-2014 Ан трижды пел гимн на русском. На какое-то время это сделало его самым популярным человеком в стране. В целом 2014 год — лучший в карьере Виктора. Он стал главным триумфатором Игр-2014 в Сочи (три золота, включая победу на не покоренных ранее 500 м) и спустя семь лет вернул себе звание абсолютного чемпиона мира по шорт-треку. Вот что сам герой вспоминал в те великие моменты в интервью, которое он дал в статусе спортсмена года по версии «СЭ».

— Самым запоминающимся забегом года наверняка стала олимпийская «пятисотка»?

— Да, я невероятно хотел победить именно на ней. Получилось, мне удалось выиграть золотые медали на всех возможных дистанциях. Наверное, это действительно один из самых памятных финалов в моей карьере.

— Вам снятся ваши победы?

— Нет. Но накануне важных забегов перед сном я тщательно все продумываю, проигрываю их в голове, визуализирую свой бег.

— Внутри вашего шлема есть наклейка: No pain, no gain («Нет боли - нет достижения«). Как вы для себя объясняете это выражение?

— Каждый спортсмен в первую очередь должен думать о том, что нужно много работать. Если надеешься добиться результата без усердия — это уже жадность. Сосредоточься на работе — только тогда придет успех. Иными словами, нужно стараться до боли.

— Сколько переломных моментов было у вас в карьере?

— Великое множество. У всех бывают падения, иногда очень серьезные, и вставать после них порой очень сложно. Я хорошо это знаю.

— В России так сложилось, что футболисты, редко добивающиеся приличных результатов, всегда популярнее остальных спортсменов — сколько бы медалей они ни выигрывали. В Азии ситуация такая же?

— В общем-то, да. В Корее только четыре по-настоящему профессиональных вида спорта — бейсбол, баскетбол, волейбол и футбол. Любые олимпийские победы меркнут перед самыми скромными достижениями в этих видах.

— Но после трех золотых медалей в Турине вас, наверное, все-таки признали спортсменом года в Корее?

— Что вы! (Улыбается.) Зимние Олимпийские игры проходят в тот же год, что и чемпионат мира по футболу. Футбольный ажиотаж перекрывает все остальное!

— Почему же вы выбрали шорт-трек?

— Я люблю многие виды спорта, но такого счастья, кайфа, эмоций и страсти, как в шорт-треке, не получаю больше нигде.

Виктор Ан. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Оливье и мандарины с шампанским

Ан получил квартиру в Москве после гениального выступления в Сочи. До этого он постоянно жил на базе в Новогорске и четыре раза отмечал там Новый год со своей девушкой, а позже супругой Нари.

— Где я встречу 2015 год? На базе в Новогорске, — говорил «СЭ» Ан. — Может быть, будем встречать его всей командой, а может, только с Нари. Но каких-то грандиозных празднований в любом случае не будет. Тихо-мирно посидим. Что должно стоять в России на новогоднем столе? Салат оливье и мандарины с шампанским. (Смеется.) Самый памятный подарок, который дарили мне? Пока мы отмечали мой первый день рождения в России с товарищами по команде, Нари украсила комнату в Новогорске и устроила мне сюрприз. Это было здорово.

Люди, знающие Ана, подчеркивают, что он очень простой и скромный человек.

— Витя ведет себя как обычный парень, как будто и нет у него никаких олимпийских медалей и рекордов. Он и в корейской команде был таким — стеснительным и молчаливым, — говорит «СЭ» многолетний лидер женской сборной России по шорт-треку Татьяна Бородулина. — Но когда ты начинаешь с ним говорить, всегда поддерживает беседу. Для нас он уже свой: Витя, Витек. Пацаны с ним все время шутят. Я не знаю его очень близко, но мне кажется, он добрый. И у нас в команде его все очень любят.

Виктор Ан. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Удар от МОК

Виктор докатал сезон-2015 и вроде бы повесил коньки на гвоздь. Ему было уже 30. Однако в 2017-м он снова вернулся. Казалось бы, в одну реку второй раз не входят, но шорт-трек — другое. Вот только Виктор стремительно набирает обороты и за месяц до Пхенчхана берет медаль чемпионата Европы.

Маститый Ан мечтал поставить точку в карьере очередной олимпийской победой на родной корейской земле. И наверняка поставил бы. Виктора же, как известно, без объяснения причин до Игр не допустили. Не помогло даже открытое письмо президенту МОК Томасу Баху. Оно просто ушло в молоко. Одному из величайших олимпийцев в истории даже отвечать не стали.

Естественно, после этого Ан завершил карьеру. Уже окончательно. Как тогда казалось. Ему второй раз разбили сердце в спорте.

Летом 2018-го он вернулся в родной Сеул. Хотел было тренировать российскую сборную, но его супругу сильно тянуло домой. Появлялись слухи, что он будет готовить то корейскую команду, то китайскую — к домашним Играм-2022. Но в августе ситуация прояснилась. Виктор вернулся в Россию в качестве... спортсмена. Правда, перезапустить карьеру не удалось. Ан все-таки стал тренером сборной Китая, но это уже другая история.