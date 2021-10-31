Женская сборная России по шорт-треку заняла четвертое место в командной гонке на этапе Кубка мира в Японии

Женская сборная России по шорт-треку заняла четвертое место в командной гонке на 3000 метров на этапе Кубка мира в Японии.

В составе российской команды выступили Екатерина Ефременкова, Софья Просвирнова, Елена Серегина и Анна Вострикова.

Первое место в командной гонке заняла сборная Нидерландов, на втором месте — команда Кореи, третьей финишировала Италия.

Шорт-трек

Нагоя (Япония)

Кубок мира

Женщины

Командная гонка 3 000 м

1. Нидерланды (Сельма Поутсма, Сюзанне Схултинг, Яра ван Керкоф, Ксандра Велзебур) — 4.10,848

2. Корея (Ким Алан, Ли Ю Бин, Пак Чи Юн, Сео Ви Мин) — 4.10,929

3. Италия (Арианна Фонтана, Синтия Маскитто, Арианна Вальчепина, Мартина Вальчепина) — 4.11,369

4. Россия (Екатерина Ефременкова, Софья Просвирнова, Елена Серегина, Анна Вострикова) — 4.11,677