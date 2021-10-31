Сборная России по шорт-треку выиграла смешанную командную гонку на Кубке мира в Японии
11:14
Сборная России по шорт-треку выиграла смешанную командную гонку на Кубке мира в Нагое (Япония).
В составе российской команды выступили Екатерина Ефременкова, Семен Елистратов, Софья Просвирнова и Павел Ситников.
Второе место заняла сборная Китая, на третьей строчке — Венгрия.
Шорт-трек
Нагоя (Япония)
Кубок мира
Командная гонка 2 000 м
1. Россия (Екатерина Ефременкова, Семен Елистратов, Софья Просвирнова, Павел Ситников) — 2.43,202
2. Китай (Фань Кэсинь, Жэнь Цзы Вэй, У Дацзин, Чжан Юйтин) — 2.43,460
3. Венгрия (Петра Ясапати, София Коня, Джон Генри Крюгер, Лю Шаоан) — 2.43,568
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