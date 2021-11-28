Россия заняла четвертое место в командной гонке на этапе Кубка мира в Нидерландах
18:32
На этапе Кубка мира по шорт-треку в Дордрехте (Нидерланды) завершилась командная гонка. В ней участвовали и женщины, и мужчины.
Победу одержала сборная Нидерландов. Второе место заняла сборная Венгрии. Третья позиция у команды Китая. Сборная России стала четвертой.
За сборную России выступали Денис Айрапетян, Екатерина Ефременкова, Константин Ивлиев и Софья Просвирнова.
Дордрехт (Нидерланды)
Кубок мира
Мужчины/Женщины
Командная гонка 2 000 м
1. Нидерланды — 2.39,144
2. Венгрия — 2.39,179
3. Китай — 2.40,256
4. Россия (Денис Айрапетян, Екатерина Ефременкова, Константин Ивлиев, Софья Просвирнова) — 2.53,251
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