Россия заняла четвертое место в командной гонке на этапе Кубка мира в Нидерландах

На этапе Кубка мира по шорт-треку в Дордрехте (Нидерланды) завершилась командная гонка. В ней участвовали и женщины, и мужчины.

Победу одержала сборная Нидерландов. Второе место заняла сборная Венгрии. Третья позиция у команды Китая. Сборная России стала четвертой.

За сборную России выступали Денис Айрапетян, Екатерина Ефременкова, Константин Ивлиев и Софья Просвирнова.

Дордрехт (Нидерланды)

Кубок мира

Мужчины/Женщины

Командная гонка 2 000 м

1. Нидерланды — 2.39,144

2. Венгрия — 2.39,179

3. Китай — 2.40,256

4. Россия (Денис Айрапетян, Екатерина Ефременкова, Константин Ивлиев, Софья Просвирнова) — 2.53,251