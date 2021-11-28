Шорт-трек
Новости
Зачет Кубка мира Календарь Кубка мира Чемпионат мира Олимпиада
Новости   //    Шорт-трек

Россия заняла четвертое место в командной гонке на этапе Кубка мира в Нидерландах

18:32
Теги:

На этапе Кубка мира по шорт-треку в Дордрехте (Нидерланды) завершилась командная гонка. В ней участвовали и женщины, и мужчины.

Победу одержала сборная Нидерландов. Второе место заняла сборная Венгрии. Третья позиция у команды Китая. Сборная России стала четвертой.

За сборную России выступали Денис Айрапетян, Екатерина Ефременкова, Константин Ивлиев и Софья Просвирнова.

Дордрехт (Нидерланды)

Кубок мира

Мужчины/Женщины

Командная гонка 2 000 м

1. Нидерланды — 2.39,144

2. Венгрия — 2.39,179

3. Китай — 2.40,256

4. Россия (Денис Айрапетян, Екатерина Ефременкова, Константин Ивлиев, Софья Просвирнова) — 2.53,251

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора
Читайте также
Противоречивая карьера олимпийского чемпиона Билозерчева: его выгнали из сборной СССР за «растление коллектива»
В Совфеде назвали преступлением выстрел украинского журналиста в Донбассе
0