Шорт-трекист Елистратов отказался от предложения тренироваться в Китае

Олимпийский чемпион по шорт-треку россиянин Семен Елистратов получал предложение тренироваться со сборной Китая, однако ответил отказом.

«Было предложение со стороны Китая в конце апреля. Не совсем понимаю, почему это было сделано не через министерство спорта. Я так понимаю, это отличная коммерческая история, предложение денежное, я отказался. Кто-то может согласиться, каждый для себя выбирает, где ему тренироваться, в этом ничего такого нет», — сказал Елистратов ТАСС.

9 июля «СЭ» сообщал, что российские конькобежцы Александр Румянцев и Данила Семериков вылетят в Китай 12 июля, где будут тренироваться с местными спортсменами.

«Я обсудил это с личным тренером, семьей, мы пришли к тому, что готовимся в России. Не знаю, насколько такой опыт будет полезен для наших ребят. Все это осложняется тем, что у них будут Кубки мира, а у нас, по сути, могут быть два важных соревнования в этом сезоне — чемпионат России и спартакиада сильнейших», — резюмировал шорт-трекист.