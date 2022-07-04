Елистратов хочет поучаствовать в забеге по шорт-треку вместе с Овечкиным

Российский конькобежец и чемпион Олимпиады Семен Елистратов хотел бы поучаствовать в забеге по шорт-треку вместе с хоккеистом и капитаном «Вашингтона» Александром Овечкиным.

«Я бы с удовольствием принял участие в этом забеге, если он состоится. Нужно посмотреть, как он будет стоять на коньках для шорт-трека, может, у Саши сразу все получится. Мне кажется, Овечкин — это один из трех самых знаменитых спортсменов России, у него огромная база поклонников, если смогут организовать забег с его участием, безусловно, это привлечет внимание болельщиков к шорт-треку», — цитирует ТАСС Елистратова.

Ранее президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев предложил Овечкину выступить на соревнованиях по шорт-треку.

25 июня 36-летний хоккеист принял участие в товарищеском матче «Динамо» с командой блогеров «Амкалом» (5:0). Форвард «Вашингтона» забил первый гол в игре.