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Сегодня, 11:31

Шорт-трекист Елистратов рассказал, что хотел бы попробовать свои силы в хафпайпе

Анна Горшкова
Корреспондент
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Олимпийский чемпион по шорт-треку Семен Елистратов хотел бы попробовать свои силы в дисциплине сноуборда «хафпайп».

«Мы сами периодически выступаем в соревнованиях по велоспорту на шоссе, для себя больше. Если появится возможность участвовать в крупных внутрироссийских соревнованиях по велоспорту, я рассмотрю такой вариант, почему бы и нет? — цитирует Елистратова ТАСС. — Мне нравится сноуборд, хафпайп, хотел бы там свои силы попробовать, но это пока остается словами, посмотрим».

32-летний Елистратов является олимпийским чемпионом в эстафете и двукратным бронзовым призером Олимпийских игр на дистанции 1 500 м. Также на его счету одна победа на чемпионате мира и 14 — на чемпионатах Европы.

Источник: https://tass.ru/sport/15330117
Семен Елистратов
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