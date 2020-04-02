Олимпийский чемпион-2014 по шорт-треку Семен Елистратов рассказал, как сильно на спортсменах отразится перенос Олимпийских игр-2020. Игры в Токио из-за пандемии коронавируса перенесены с этого лета на следующее.

— Понимаю, что это решение было, в первую очередь, продиктовано заботой о сохранении здоровья в условиях распространения коронавируса, — цитирует Team Russia Елистратова. — Но для спортсменов, которые готовились приехать в Японию не абы как, а за медалями — это настоящий ад. Переверстывать тренировочные планы на целый год, поверьте, очень тяжело. Для тренеров — это большая головная боль, а спортсменам, особенно возрастным, придется искать дополнительную мотивацию. Сочувствую им, а также хочу всем пожелать терпения, удачи и веры в себя.

— Чем занимаетесь сейчас?

— Как и все нормальные люди, сидим дома, соблюдаем карантин. На улицу выходим только в случае крайней необходимости — мусор выбросить, в аптеку или за продуктами. Хорошо, что супермаркет находится в шаговой доступности. Сейчас надо думать не только о себе, но и об окружающих. Для нераспространения инфекции в Башкортостане введен режим полной изоляции — специальный указ в последний день марта подписал глава республики Радий Хабиров.

— К нарушителям режима самоизоляции должны применяться жесткие меры?

— Слушайте, ну ведь люди умирают. Пандемия — это уже не шутка. У меня семья: жена, полуторагодовалый ребенок. Я за них несу ответственность. Необходимо прислушиваться к мнению врачей, отложить все походы на шашлыки и по гостям, и пережить это непростое время. По-иному этот путь не пройти. Лично мне рисковать совсем не хочется.