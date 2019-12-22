Просвирнова и Елистратов выиграли чемпионат России в многоборье

Софья Просвирнова и Семен Елистратов стали чемпионами России в многоборье. В заключительный день определились победители на дистанции 1000 метров и в суперфинале (3000 метров).

По итогам всех видов в многоборье Елистратов стал лучшим, набрав 107 очков. Вторым стал Александр Шульгинов (53), замкнул тройку Владимир Балбеков (50). Просвирнова набрала 102 балла, опередив Евгению Захарову (68) и Эмину Малагич (42).