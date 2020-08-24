Источник: Виктор Ан станет тренером сборной Китая

Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан будет работать тренером сборной Китая, утверждает schaatsen.nl. 34-летний спортсмен летом завершил карьеру.

По информации источника, переговоры проходили в обстановке секретности. Ан сейчас находится на самоизоляции в Китае и скоро подпишет контракт. По данным корейских СМИ, он будет зарабатывать более 300 000 евро в год.

В апреле президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов заявил, что Ан «пока не хочет работать в сборной России».

Урожденный Ан Хен Су, ранее выступал за сборную Кореи. С ней он взял три золота и бронзу Олимпиады-2006, а также завоевал 18 золотых, 8 серебряных и четыре бронзовых медали чемпионатов мира. В 2011 году он принял российское гражданство и сменил имя на Виктор Ан. В сборной России он взял еще три золота и бронзу Игр-2014 в Сочи, три золота, три серебра и бронзу чемпионатов мира. В 2018 году он уже уходил из спорта, но вернулся в августе 2019 года.