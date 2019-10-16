Глава СКР: «Виктор Ан способен на многое в новом сезоне»

Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов отметил, что шестикратный чемпион Олимпийских игр по шорт-треку Виктор Ан способен на многое в новом сезоне.

В сентябре на международном Кубке Союза конькобежцев России в Коломне Ан одержал победу на дистанции 1000 м. Для спортсмена этот турнир стал первым соревновательным стартом за 1,5 года. В сентябре 2018 года Кравцов сообщил, что Ан завершил карьеру. В феврале 2019 года спортсмен принял решение возобновить тренировки.

— Виктор Ан всегда на многое способен. В сентябре он участвовал в Кубке СКР, получились серьезные соревнования с участием сильных международных спортсменов — голландцев, южнокорейцев, — цитирует ТАСС Кравцова. — Но все-таки в Коломне собралась не все самые лучшие шорт-трекисты мира, так что будет очень интересно посмотреть на первый этап Кубка мира. Тем более, что он пройдет в Солт-Лейк-Сити на быстром льду.