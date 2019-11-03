В Солт-Лейк-Сити (США) проходит этап Кубка мира по шорт-треку. На дистанции 500 м у мужчин победу одержал кореец Хван Дэ Хон. Вторым стал россиянин Виктор Ан, третий — Лю Шаоан из Венгрии. Павел Ситников занял шестое место.

Шорт-трек

Солт-Лейк-Сити (США)

Кубок мира

Мужчины

500 м

1. Хван Дэ Хон (Корея) — 39,729

2. Виктор АН (Россия) — 39,961

3. Лю Шаоан (Венгрия) — 40,006

4. У Дацзин (Китай) — 40,392

5. Шандор Лю Шаолинь (Венгрия) — 40,131

6. Павел Ситников (Россия) — 40,230