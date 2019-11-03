Ан — второй на дистанции 500 м на этапе Кубка мира в США
01:19
В Солт-Лейк-Сити (США) проходит этап Кубка мира по шорт-треку. На дистанции 500 м у мужчин победу одержал кореец Хван Дэ Хон. Вторым стал россиянин Виктор Ан, третий — Лю Шаоан из Венгрии. Павел Ситников занял шестое место.
Шорт-трек
Солт-Лейк-Сити (США)
Кубок мира
Мужчины
500 м
1. Хван Дэ Хон (Корея) — 39,729
2. Виктор АН (Россия) — 39,961
3. Лю Шаоан (Венгрия) — 40,006
4. У Дацзин (Китай) — 40,392
5. Шандор Лю Шаолинь (Венгрия) — 40,131
6. Павел Ситников (Россия) — 40,230
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